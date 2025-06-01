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Турпоток из Бахрейна в Россию увеличился на 50% в I квартале

Ведомости

Туристический поток из Бахрейна в Россию вырос в полтора раза в I квартале 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с министром туризма королевства Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи, передает ТАСС. В 2024 г. количество турпоездок выросло в пять раз по сравнению с годом ранее.

Как отметил Решетников, развитие авиасообщения между Россией и Бахрейном – это стимул для увеличения турпотока. Он рассказал, что чартерные рейсы Бахрейн – Сочи авиакомпании Gulf Air будут летать еженедельно со 2 июня 2025 г. В России планируется создать 238 000 новых гостиничных номеров в качестве меры по подготовке к увеличению турпотока.

Россия внедряет стандарты «халяль» и Muslim friendly для привлечения туристов из стран Ближнего Востока. Сертификаты уже получили отели в Москве, Сочи и Казани, подчеркнул министр.

Решетников также во время рабочего визита в столицу королевства Манаму сообщил, что Россия видит прочную основу для долгосрочного партнерства с Бахрейном. Страна, по его мнению, проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику», а Россия, в свою очередь, уважает ее независимость на мировой арене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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