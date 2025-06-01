Турпоток из Бахрейна в Россию увеличился на 50% в I квартале
Туристический поток из Бахрейна в Россию вырос в полтора раза в I квартале 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с министром туризма королевства Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи, передает ТАСС. В 2024 г. количество турпоездок выросло в пять раз по сравнению с годом ранее.
Как отметил Решетников, развитие авиасообщения между Россией и Бахрейном – это стимул для увеличения турпотока. Он рассказал, что чартерные рейсы Бахрейн – Сочи авиакомпании Gulf Air будут летать еженедельно со 2 июня 2025 г. В России планируется создать 238 000 новых гостиничных номеров в качестве меры по подготовке к увеличению турпотока.
Россия внедряет стандарты «халяль» и Muslim friendly для привлечения туристов из стран Ближнего Востока. Сертификаты уже получили отели в Москве, Сочи и Казани, подчеркнул министр.
Решетников также во время рабочего визита в столицу королевства Манаму сообщил, что Россия видит прочную основу для долгосрочного партнерства с Бахрейном. Страна, по его мнению, проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику», а Россия, в свою очередь, уважает ее независимость на мировой арене.