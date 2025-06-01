Турпоток из Бахрейна в Россию увеличился на 50% в I квартале

Туристический поток из Бахрейна в Россию вырос в полтора раза в I квартале 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с министром туризма королевства Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи, передает ТАСС. В 2024 г. количество турпоездок выросло в пять раз по сравнению с годом ранее.