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На выборах президента в Южной Корее лидирует кандидат от Демократической партии

Ведомости

На президентских выборах в Южной Корее лидирует кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он набрал 48% голосов. Об этом сообщает Reuters.

После оглашения этого результата его соперник, кандидат от правящей партии «Сила народа» Ким Мун Су, признал поражение и поздравил Чжэ Мена с победой.

В голосовании приняли участие почти 80% из 44,39 млн имеющих право голоса избирателей Южной Кореи. По данным агентства, это является самой высокой явкой на выборах в стране с 1997 г. По результатам подсчета около 85% голосов Чжэ Мен набирает 48% голосов, Мун Су – 43%.

27 мая Чжэ Мен в ходе дебатов выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Он считает, что сейчас нет необходимости в таком противостоянии между странами, как оно есть сейчас. Чжэ Мен отметил, что отношения с Россией и Китаем не должны быть полностью исключены.

Кандидат в президенты тогда также заявил, основой корейской дипломатии является союз с США. Он отметил, что американо-корейский альянс укрепит ядерное сдерживание и увеличит обороноспособность страны.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение 3 декабря 2024 г. для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К зданию парламента прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.

4 апреля Конституционный суд Республики Кореи единогласно утвердил импичмент, объявленный национальным собранием президенту. Председатель суда Мун Хен Бэ подчеркнул, что Юн не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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