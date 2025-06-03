27 мая Чжэ Мен в ходе дебатов выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Он считает, что сейчас нет необходимости в таком противостоянии между странами, как оно есть сейчас. Чжэ Мен отметил, что отношения с Россией и Китаем не должны быть полностью исключены.