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Индия направила в ВТО жалобу из-за повышения пошлин на поставки авто в США

Ведомости

Индийская сторона оспорила повышение пошлин США на ввоз автомобилей, подняв этот вопрос во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg. 

Нью-Дели проинформировал организацию о том, что 25%-ые тарифы США на импорт легковых автомобилей и грузовиков, а также некоторых автокомпонентов являются торговыми ограничениями и затрагивают ее экспортеров. 

В связи с этим Индия запросила консультации с Вашингтоном. Кроме того, страна пригрозила ввести ответные пошлины на некоторые товары из США.

Согласно правилам ВТО, если в течение 30 дней с момента начала консультаций соглашение не будет достигнуто, Индия может приостановить действие аналогичных уступок, предоставленных американской стороне.

Повышение тарифов на автомобили происходит на фоне удвоения пошлин на сталь и алюминий в США и совпадает с визитом торговой группы Вашингтона в Нью-Дели для продвижения переговоров по торговой сделке.

В середине мая Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле. По информации Reuters, Нью-Дели стремится заключить торговую сделку с Вашингтоном в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом 90-дневной паузы в повышении тарифов.

2 апреля Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. Для Индии были установлены пошлины в размере 26%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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