Индия направила в ВТО жалобу из-за повышения пошлин на поставки авто в США
Индийская сторона оспорила повышение пошлин США на ввоз автомобилей, подняв этот вопрос во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.
Нью-Дели проинформировал организацию о том, что 25%-ые тарифы США на импорт легковых автомобилей и грузовиков, а также некоторых автокомпонентов являются торговыми ограничениями и затрагивают ее экспортеров.
В связи с этим Индия запросила консультации с Вашингтоном. Кроме того, страна пригрозила ввести ответные пошлины на некоторые товары из США.
Согласно правилам ВТО, если в течение 30 дней с момента начала консультаций соглашение не будет достигнуто, Индия может приостановить действие аналогичных уступок, предоставленных американской стороне.
Повышение тарифов на автомобили происходит на фоне удвоения пошлин на сталь и алюминий в США и совпадает с визитом торговой группы Вашингтона в Нью-Дели для продвижения переговоров по торговой сделке.
В середине мая Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле. По информации Reuters, Нью-Дели стремится заключить торговую сделку с Вашингтоном в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом 90-дневной паузы в повышении тарифов.
2 апреля Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. Для Индии были установлены пошлины в размере 26%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая.