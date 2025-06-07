ПВО ночью сбила 36 украинских БПЛА
БПЛА перехватили над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.
Над Москвой ночью сбили пять дронов. Для обеспечения безопасности перелетов в аэропорту «Шереметьево» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Калужский губернатор Владислав Шапша заявил о пяти сбитых БПЛА на территории Ульяновского, Козельского, Боровского и Малоярославецкого районов.
По данным властей российских регионов, пострадавших в результате атак нет.