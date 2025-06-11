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Трамп подтвердил перепалку между Маском и Бессентом в Белом доме

Ведомости

Экс-глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск и министр финансов страны Скотт Бессент действительно поссорились в Белом доме, но не подрались. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в подкасте Pod Force One.

«У них не было кулачного боя, вы знаете. Но я думаю, что у них была небольшая перепалка. Это обычное дело», – сказал он.

8 июня The Washington Post со ссылкой на бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона писала, что Маск и Бессент подрались в Белом доме. Инцидент произошел в апреле во время встречи Маска и Бессента с Трампом для обсуждения кандидатур на руководящую должность в Налоговое управление (IRS). 

Бэннон рассказал, что после выхода из Овального кабинета Маск и Бессент вступили в словесную перепалку в коридоре, во время которой Маск толкнул министра плечом, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником. 

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Маск и Бессент действительно поспорили в залах Белого дома, но обошлось без рукоприкладства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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