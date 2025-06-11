Трамп подтвердил перепалку между Маском и Бессентом в Белом доме
Экс-глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск и министр финансов страны Скотт Бессент действительно поссорились в Белом доме, но не подрались. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в подкасте Pod Force One.
«У них не было кулачного боя, вы знаете. Но я думаю, что у них была небольшая перепалка. Это обычное дело», – сказал он.
8 июня The Washington Post со ссылкой на бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона писала, что Маск и Бессент подрались в Белом доме. Инцидент произошел в апреле во время встречи Маска и Бессента с Трампом для обсуждения кандидатур на руководящую должность в Налоговое управление (IRS).
Бэннон рассказал, что после выхода из Овального кабинета Маск и Бессент вступили в словесную перепалку в коридоре, во время которой Маск толкнул министра плечом, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Маск и Бессент действительно поспорили в залах Белого дома, но обошлось без рукоприкладства.