Рютте призвал страны НАТО способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
Атака на Иран – это односторонние действия Израиля, поэтому страны НАТО, в том числе США, должны содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, куда он приехал для участия в заседании Бильдербергского клуба.
«Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают», – добавил Рютте (цитата по ТАСС).
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».