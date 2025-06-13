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Израиль нанес авиаудар по иранскому аэропорту в Тебризе

Ведомости

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) атаковали аэропорт в Тебризе на северо-западе Ирана и завод по производству ракет в Ширазе, сообщил телеканал N12.

Армия Израиля, по данным телеканала, продолжает также ликвидировать беспилотники, который направил на территорию страны Иран.

13 июня в ходе масштабной атаки получил повреждения крупнейший ядерный объект страны в Натанзе. Над комплексом были зафиксированы столбы дыма. В МАГАТЭ заявили, что уровень радиации остается в норме, три ядерных объекта в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали.

МИД РФ осудил удары Израиля по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана, в результате которых погибли несколько военачальников, а также не менее двух ученых-ядерщиков. Особое беспокойство вызвал тот факт, что удары были нанесены во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне планировавшихся переговоров между Ираном и США. В НАТО также призвали страны, в том числе США, способствовать деэскалации конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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