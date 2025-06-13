Израиль нанес авиаудар по иранскому аэропорту в Тебризе

МИД РФ осудил удары Израиля по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана, в результате которых погибли несколько военачальников, а также не менее двух ученых-ядерщиков. Особое беспокойство вызвал тот факт, что удары были нанесены во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне планировавшихся переговоров между Ираном и США. В НАТО также призвали страны, в том числе США, способствовать деэскалации конфликта.