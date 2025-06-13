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Великобритания сняла санкции с бывшего члена набсовета Совкомбанка Фисуна

Ведомости

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна, который ранее занимал должность члена набсовета Совкомбанка. Его активы были разморожены, указано в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании.

«Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун», – указано в документе.

В марте 2022 г. США наложили на Фисуна санкции, в сентябре Великобритания также добавила его в санкционный список. Основанием для рестрикций ведомства назвали участие Фисуна в наблюдательном совете Совкомбанка. На момент наложения санкций США Фисун уже там не работал.

«Мы предполагаем, что в связи с тем, что информация о членах совета директоров и набсовета была скрыта на сайте ЦБ, наложение санкций было на основании предыдущих списков», – рассказала «Ведомостям» Екатерина Попова, партнер консалтинговой компании ITSWM, которая занималась процессом снятия санкций с Фисуна.

Совкомбанк попал под санкции США в день начала российской спецоперации на Украине – 24 февраля 2022 г. В течение нескольких дней ограничения против банка ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Евросоюз. Также под санкции попали топ-менеджеры и наблюдательный совет кредитной организации. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов, запрет на въезд и ведение бизнеса.

31 января 2024 г. Фисун был удален из соответствующего списка управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Пояснений о причинах этого решения ведомство не предоставило. По данным на 2021 г. предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 18,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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