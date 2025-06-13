Великобритания сняла санкции с бывшего члена набсовета Совкомбанка Фисуна

Совкомбанк попал под санкции США в день начала российской спецоперации на Украине – 24 февраля 2022 г. В течение нескольких дней ограничения против банка ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Евросоюз. Также под санкции попали топ-менеджеры и наблюдательный совет кредитной организации. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов, запрет на въезд и ведение бизнеса.