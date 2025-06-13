Великобритания сняла санкции с бывшего члена набсовета Совкомбанка Фисуна
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна, который ранее занимал должность члена набсовета Совкомбанка. Его активы были разморожены, указано в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании.
«Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун», – указано в документе.
В марте 2022 г. США наложили на Фисуна санкции, в сентябре Великобритания также добавила его в санкционный список. Основанием для рестрикций ведомства назвали участие Фисуна в наблюдательном совете Совкомбанка. На момент наложения санкций США Фисун уже там не работал.
«Мы предполагаем, что в связи с тем, что информация о членах совета директоров и набсовета была скрыта на сайте ЦБ, наложение санкций было на основании предыдущих списков», – рассказала «Ведомостям» Екатерина Попова, партнер консалтинговой компании ITSWM, которая занималась процессом снятия санкций с Фисуна.
Совкомбанк попал под санкции США в день начала российской спецоперации на Украине – 24 февраля 2022 г. В течение нескольких дней ограничения против банка ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Евросоюз. Также под санкции попали топ-менеджеры и наблюдательный совет кредитной организации. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов, запрет на въезд и ведение бизнеса.
31 января 2024 г. Фисун был удален из соответствующего списка управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Пояснений о причинах этого решения ведомство не предоставило. По данным на 2021 г. предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 18,8%.