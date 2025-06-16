ЦАХАЛ призвала население покинуть третий округ Тегерана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила срочное предупреждение для жителей третьего округа Тегерана. Об этом сообщил в социальной сети X представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
По его словам, в ближайшие часы армия планирует нанести удары по военной инфраструктуре иранского режима.
«Ваше пребывание в этой зоне опасно для вашей жизни», – написал Адраи.
Тегеран разделен на 22 округа, третий округ расположен на северо-востоке города. По официальным данным, там проживают около 330 000 человек.
15 июня израильские военные уже призывали жителей Ирана эвакуироваться из районов, расположенных вблизи объектов по производству оружия. Предупреждение также касалось территорий рядом с «объектами, которые поддерживают производство оружия в Иране».
16 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но будет отвечать на любые атаки. Он добавил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен прекратить военные действия со стороны Израиля.