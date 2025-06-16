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ЦАХАЛ призвала население покинуть третий округ Тегерана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила срочное предупреждение для жителей третьего округа Тегерана. Об этом сообщил в социальной сети X представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

По его словам, в ближайшие часы армия планирует нанести удары по военной инфраструктуре иранского режима.

«Ваше пребывание в этой зоне опасно для вашей жизни», – написал Адраи.

Тегеран разделен на 22 округа, третий округ расположен на северо-востоке города. По официальным данным, там проживают около 330 000 человек.

15 июня израильские военные уже призывали жителей Ирана эвакуироваться из районов, расположенных вблизи объектов по производству оружия. Предупреждение также касалось территорий рядом с «объектами, которые поддерживают производство оружия в Иране».

16 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но будет отвечать на любые атаки. Он добавил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен прекратить военные действия со стороны Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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