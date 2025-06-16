ЦАХАЛ призвала население покинуть третий округ Тегерана

16 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится расширять конфликт с Израилем, но будет отвечать на любые атаки. Он добавил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен прекратить военные действия со стороны Израиля.