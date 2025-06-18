Пашинян уволил главу нацбезопасности Армении

Увольнение произошло на фоне скандала с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, который ночью 18 июня вместе с братом Кареном уехал на полицейской машине в сопровождении силовиков. 17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Сторонники предпринимателя собрались у его дома. Брат бизнесмена сообщал, что правоохранители задержали 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома». Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.