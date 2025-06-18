Пашинян уволил главу нацбезопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение об освобождении Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности страны. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на документ.
Выполнять функции директора СНБ временно будет замдиректора Службы Андраник Симонян.
Абазян возглавлял СНБ Армении с 8 ноября 2020 г. В январе 2024 г. он был переназначен на эту должность.
Увольнение произошло на фоне скандала с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, который ночью 18 июня вместе с братом Кареном уехал на полицейской машине в сопровождении силовиков. 17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Сторонники предпринимателя собрались у его дома. Брат бизнесмена сообщал, что правоохранители задержали 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома». Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.
29 мая Пашинян охарактеризовал церкви как «чуланы, заваленные мусором». Спустя день он разместил в соцсети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности. 9 июня премьер прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата.