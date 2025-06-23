Yediotnews: Израиль ликвидировал командующего корпусом «Саралла» КСИР
В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убит командующий корпусом «Саралла» иранского КСИР Сардар Хусейн Неджат, сообщил израильский портал Yediotnews.
23 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Иран имеет право на самооборону в нынешних обстоятельствах. Он подчеркнул, что невозможно решить ядерную проблему военным столкновением. Россия, добавил политик, работает в тесном контакте с Ираном.
Израиль атаковал Иран 13 июня, подорвав деятельность ядерных объектов государства, аэропорта в Тебризе и завода по производству ракет. В тот же день погибли некоторые военачальники и ученые-ядерщики. 22 июня к атакам присоединились США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что страна уверена в полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана.
Агентство Reuters позже написало, что ответ Тегерана на удары США по территории Ирана может последовать в ближайшие дни. Такого исхода ожидают американские чиновники. Они также отметили, что США заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.