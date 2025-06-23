Yediotnews: Израиль ликвидировал командующего корпусом «Саралла» КСИР

Израиль атаковал Иран 13 июня, подорвав деятельность ядерных объектов государства, аэропорта в Тебризе и завода по производству ракет. В тот же день погибли некоторые военачальники и ученые-ядерщики. 22 июня к атакам присоединились США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что страна уверена в полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана.