Три беспилотника нейтрализовали за ночь над регионами России

Три беспилотника нейтрализовали за ночь над регионами РоссииВоздушные цели уничтожили в Курской и Ростовской областях, а также в Крыму
За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в воздушном пространстве страны. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
Воздушные цели были ликвидированы над Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что один из дронов сбит в Куйбышевском районе без последствий для населения и инфраструктуры.
В ночь на 28 июня военные отразили более масштабную атаку, сбив 31 беспилотник над семью регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, причем девять из них – над Крымским полуостровом. Утром добавились данные об уничтожении еще 13 дронов над шестью субъектами РФ.