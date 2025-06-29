Три беспилотника нейтрализовали за ночь над регионами России

Воздушные цели были ликвидированы над Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что один из дронов сбит в Куйбышевском районе без последствий для населения и инфраструктуры.