Песков: РФ будет защищать интересы арестованных в Азербайджане россиян
Россия будет по дипломатическим каналам защищать интересы восьмерых граждан, которых арестовали в Азербайджане по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что власти будут использовать для этого все возможные инструменты.
«Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали», – ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле на фото из зала суда синяки и кровоподтеки на лицах мужчин.
Напряженность в отношениях России и Азербайджана обострилась 27 июня, когда сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет более 50 этнических азербайджанцев. В ходе оперативных действий двое из них скончались. В МИД Азербайджана призвали расследовать эту ситуацию.
Позже в Азербайджане были задержаны и арестованы две группы россиян. Помимо перевозки наркотических веществ из Ирана их также обвиняют в их онлайн-продаже и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице. 1 июля суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Профильные ведомства обеих стран направили друг другу ноты протеста в связи со сложившимися обстоятельствами.