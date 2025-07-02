Песков: РФ будет защищать интересы арестованных в Азербайджане россиян

Позже в Азербайджане были задержаны и арестованы две группы россиян. Помимо перевозки наркотических веществ из Ирана их также обвиняют в их онлайн-продаже и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице. 1 июля суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Профильные ведомства обеих стран направили друг другу ноты протеста в связи со сложившимися обстоятельствами.