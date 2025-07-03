Российский консул встретился с главой редакции «Sputnik Азербайджан»Задержанных обеспечили медикаментами и питанием
Российский консул встретился с главой редакции «Sputnik Азербайджан» Игорем Картавых и шеф-редактором издания Евгением Белоусовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Их обеспечили питанием и медикаментами. Сообщается также, что задержанные чувствуют себя нормально, насколько это возможно в сложившейся ситуации.
30 июня после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. Двое из них – граждане России: Картавых и Белоусов. Они были арестованы на следующий день. 3 июля суд отпустил пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики под подписку о невыезде.
Азербайджанские силовики проводят следственные мероприятия в отношении россиян после задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в конце июня. Следственный комитет (СК) РФ подозревает их в совершении убийств в период с 2001 по 2011 г.
Помимо задержаний журналистов правоохранители отчитались о задержании граждан РФ, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана. 2 июля стало известно, что Азербайджан проигнорировал ноты России с требованием предоставить консульский доступ к задержанным.
3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия согласовала доступ дипломатов к 13 задержанным россиянам в Азербайджане.