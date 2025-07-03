Российский консул встретился с главой редакции «Sputnik Азербайджан»

30 июня после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. Двое из них – граждане России: Картавых и Белоусов. Они были арестованы на следующий день. 3 июля суд отпустил пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики под подписку о невыезде.