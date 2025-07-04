Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области

12 мая правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей Курской области еще на год. При этом существует возможность их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно. Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих на приграничных территориях Курской области, а также на тех, кто осуществляет деятельность в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и принято решение об отселении жителей. Власти отметили, что теперь льготы распространяются на бизнес, связанный с сельским хозяйством.