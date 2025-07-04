Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области
Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
В частности, жителям части региона была предоставлена отсрочка от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Уточняется, что данная мера касается налогов, подлежащих уплате в 2024 и 2025 гг. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 г.
Отсрочка предоставляется гражданам, которые по состоянию на 1 августа 2024 г. проживали на приграничной территории Курской области, на территории, где введен режим контртеррористической операции, и в отношении которых было принято решение об отселении.
12 мая правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей Курской области еще на год. При этом существует возможность их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно. Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих на приграничных территориях Курской области, а также на тех, кто осуществляет деятельность в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и принято решение об отселении жителей. Власти отметили, что теперь льготы распространяются на бизнес, связанный с сельским хозяйством.