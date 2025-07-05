Трамп заявил о способности Путина справляться с санкциями

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор президентов США и РФ. По словам помощника российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, беседа длилась почти час. Лидеры в том числе затронули украинское направление. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин. Президент США говорил, что разочарован разговором с Путиным.