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Трамп заявил о способности Путина справляться с санкциями

Ведомости

Российскому президенту Владимиру Путину удавалось справляться с санкциями, но новые возможные ограничения против Москвы могут быть «довольно жесткими», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам свой телефонный разговор с Путиным.

«Ему удавалось справляться с санкциями. Но это довольно жесткие санкции», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

По его словам, лидеры в ходе беседы 3 июня «много говорили» о санкциях, и Путин понимает, что ограничения могут последовать, «он профессионал». Трамп добавил, что российский президент «не в восторге» в связи с возможными рестрикциями.

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор президентов США и РФ. По словам помощника российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, беседа длилась почти час. Лидеры в том числе затронули украинское направление. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин. Президент США говорил, что разочарован разговором с Путиным.

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