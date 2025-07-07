РФ ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения на доходы и капитал, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ опубликован на портале правовой информации.