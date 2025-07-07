РФ ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения на доходы и капитал, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно договору, юридические и физлица из обеих стран не станут дважды уплачивать налоги с одного вида дохода в своем государстве и стране-партнере. Документ включает в себя перечень налогов, список имущества и доходов, к которым применимо новое соглашение.
Межправительственное соглашение РФ и ОАЭ было подписано 17 февраля по итогам встречи министра финансов России Антона Силуанова и его коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Хади Аль-Хусэйни в рамках первого заседания российско-эмиратского финансового диалога. 24 июня документ был принят Госдумой, а 2 июля – одобрен Советом Федерации.