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Илон Маск не подавал документы на регистрацию партии в американский избирком

Ведомости

Миллиардер и экс-советник президента США Дональда Трампа Илон Маск не подавал форму на регистрацию Партии Америки (America party) в Федеральную избирательную комиссию (FEC). Об этом заявил сам Маск на своей странице в Х.

6 июля в картотеке FEC было опубликовано несколько заявок на создание политических партий, названия которых так или иначе связаны с личностью Маска, а также форма для выдвижения его кандидатуры в палату представителей от 1-го округа Техаса. Маск не конкретизировал, являются ли эти заявки также подложными.

5 июля Маск заявил о формировании Партии Америки. Но с тех пор неизвестно ни о каких официальных юридических шагах, предпринятых миллиардером для создания политической партии или политического движения.

1 июля предприниматель заявлял, что готов основать новую партию уже на следующий день после утверждения «большого прекрасного законопроекта» Трампа. Документ был одобрен конгрессом 3 июля и подписан Трампом 4 июля.

Маск активно выступал против этого законопроекта, утверждая, что он значительно увеличит бюджетный дефицит и усугубит долговую нагрузку США.

По данным опроса агентства Gallup, проведенного 1 октября 2024 г., идею создания третьей реальной политической силы в США поддерживают 58% респондентов. Для сравнения: аналогичное исследование осенью 2023 г. показывало поддержку на уровне 63%.

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