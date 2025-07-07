Илон Маск не подавал документы на регистрацию партии в американский избирком

6 июля в картотеке FEC было опубликовано несколько заявок на создание политических партий, названия которых так или иначе связаны с личностью Маска, а также форма для выдвижения его кандидатуры в палату представителей от 1-го округа Техаса. Маск не конкретизировал, являются ли эти заявки также подложными.