WP: неизвестный выдал себя за Марко Рубио с помощью искусственного интеллекта

Как напомнила газета, до этого случая, в мае 2025 г., телефон главы Белого дома Сьюзи Уайлс взломали, после чего неизвестный начал звонить и отправлять сообщения сенаторам, губернаторам и руководителям бизнеса. Один из экспертов издания, специализирующийся на цифровой криминалистике профессор Хани Фарид заявил, что такие ситуации объясняют, почему нельзя использовать Signal и «другие небезопасные каналы для официальной правительственной деятельности».