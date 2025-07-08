WP: неизвестный выдал себя за Марко Рубио с помощью искусственного интеллекта
Неизвестный с помощью искусственного интеллекта имитировал голос и стиль письма госсекретаря США Марко Рубио. Так он контактировал с тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом конгресса, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и телеграмму офиса Рубио, направленную сотрудникам госдепартамента.
По данным издания, в телеграмме указано мнение властей государства, согласно которому преступник подобными действиями пытается манипулировать чиновниками «с целью получить доступ к информации или счетам». Для отправки сообщений он в том числе использовал приложение Signal, которым активно пользуется администрация Трампа, создав новый аккаунт под именем «Marco.Rubio@state.gov».
Как напомнила газета, до этого случая, в мае 2025 г., телефон главы Белого дома Сьюзи Уайлс взломали, после чего неизвестный начал звонить и отправлять сообщения сенаторам, губернаторам и руководителям бизнеса. Один из экспертов издания, специализирующийся на цифровой криминалистике профессор Хани Фарид заявил, что такие ситуации объясняют, почему нельзя использовать Signal и «другие небезопасные каналы для официальной правительственной деятельности».