Маск усомнился в «вере людей в Трампа» из-за сокрытия материалов дела Эпштейна
Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сомневается в возможности доверять президенту США Дональду Трампу, если тот не опубликует материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.
«Каким образом люди будут верить в Трампа, если он не опубликует файлы по Эпштейну?» – говорится в публикации.
Во время конфликта Маска и Трампа в июне предприниматель поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле Эпштейна. Именно этим он тогда объяснил то, что власти не публикуют все материалы по этому делу.
7 июля издание Axios писало, что минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Таким образом власти США объявили, что никаких публикаций по его делу больше не будет, хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть общественности все данные, связанные с Эпштейном.
После этого Маск в соцсети X раскритиковал это высказывание и сравнил власти США с клоунами, чем и возобновил июньский конфликт с Трампом.