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Маск усомнился в «вере людей в Трампа» из-за сокрытия материалов дела Эпштейна

Ведомости

Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сомневается в возможности доверять президенту США Дональду Трампу, если тот не опубликует материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

«Каким образом люди будут верить в Трампа, если он не опубликует файлы по Эпштейну?» – говорится в публикации.

Во время конфликта Маска и Трампа в июне предприниматель поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле Эпштейна. Именно этим он тогда объяснил то, что власти не публикуют все материалы по этому делу.

7 июля издание Axios писало, что минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Таким образом власти США объявили, что никаких публикаций по его делу больше не будет, хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть общественности все данные, связанные с Эпштейном.

После этого Маск в соцсети X раскритиковал это высказывание и сравнил власти США с клоунами, чем и возобновил июньский конфликт с Трампом.

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