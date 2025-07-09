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США введут санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Альбанезе

Ведомости

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

Он объяснил такое решение тем, что Альбанезе попыталась «спровоцировать Международный уголовный суд (МУС) на действия против должностных лиц, компаний и лидеров США и Израиля».

«Политическая и экономическая война, развязанная Альбанезе против США и Израиля, больше не будет допускаться. Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону», – написал Рубио.

9 июля спецдокладчик Совета ООН написала несколько постов в социальной сети X, посвященных Израилю. В первом она опубликовала петицию, требующую Национальный исследовательский совет (CNR) Италии прекратить сотрудничество с израильскими партнерами.

Далее она заявила, что с 7 октября пытки в отношении палестинских заключенных стали широко распространенными. По ее словам, среди них и женщины, и мужчины подвергались сексуализированному насилию. Подобные действия она назвала геноцидом.

В заключительной публикации она призвала правительства Италии, Франции и Греции объяснить, почему они предоставили воздушное пространство для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого разыскивает МУС. По мнению Альбанезе, подобные действия нарушают мировой правопорядок и ставят под угрозу жизни граждан этих стран.

7 июля Axios писал, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана возобновить ядерную программу. По информации источников, один из близких советников Нетаньяху Рон Дермер сообщил американским коллегам, что Вашингтон может поддержать действия Израиля в случае, если Иран попытается вывезти высокообогащенный уран с поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане или начнет восстанавливать инфраструктуру по обогащению.

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