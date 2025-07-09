США введут санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Альбанезе
США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.
Он объяснил такое решение тем, что Альбанезе попыталась «спровоцировать Международный уголовный суд (МУС) на действия против должностных лиц, компаний и лидеров США и Израиля».
«Политическая и экономическая война, развязанная Альбанезе против США и Израиля, больше не будет допускаться. Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону», – написал Рубио.
9 июля спецдокладчик Совета ООН написала несколько постов в социальной сети X, посвященных Израилю. В первом она опубликовала петицию, требующую Национальный исследовательский совет (CNR) Италии прекратить сотрудничество с израильскими партнерами.
Далее она заявила, что с 7 октября пытки в отношении палестинских заключенных стали широко распространенными. По ее словам, среди них и женщины, и мужчины подвергались сексуализированному насилию. Подобные действия она назвала геноцидом.
В заключительной публикации она призвала правительства Италии, Франции и Греции объяснить, почему они предоставили воздушное пространство для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого разыскивает МУС. По мнению Альбанезе, подобные действия нарушают мировой правопорядок и ставят под угрозу жизни граждан этих стран.
7 июля Axios писал, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана возобновить ядерную программу. По информации источников, один из близких советников Нетаньяху Рон Дермер сообщил американским коллегам, что Вашингтон может поддержать действия Израиля в случае, если Иран попытается вывезти высокообогащенный уран с поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане или начнет восстанавливать инфраструктуру по обогащению.