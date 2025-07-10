Токаев направил письмо Трампу касательно введения пошлин на товары из Казахстана

Днем ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что страны, которые не заключат торговые соглашения с Вашингтоном к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп говорил, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки 7 июля. Американский президент указал, что в последующие дни количество таких писем вырастет.