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Токаев направил письмо Трампу касательно введения пошлин на товары из Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо президенту США Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт товаров из республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Токаев указал, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию взаимовыгодных торговых связей. Он подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога для выработки рационального решения вопросов торговли. Президент республики выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

7 июля Трамп направил Токаеву сообщение с уведомлением о том, что Вашингтон введет пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа.

Днем ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что страны, которые не заключат торговые соглашения с Вашингтоном к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп говорил, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки 7 июля. Американский президент указал, что в последующие дни количество таких писем вырастет.

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