Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий

12 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но оно приобретет иную форму. По его словам, теперь запросы агентства будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке. Будут учитываться в том числе вопросы безопасности.