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Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий

Ведомости

Иран не согласится на переговоры с США, если Вашингтон сохранит условие об отказе от обогащения урана на территории исламской республики, заявил советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти, передает «РИА Новости».

«Они говорят, что Иран должен прекратить обогащение, в то время как это – одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся», – сказал Велаяти.

12 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но оно приобретет иную форму. По его словам, теперь запросы агентства будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке. Будут учитываться в том числе вопросы безопасности.

Это заявление Аракчи сделал на фоне того, что 2 июля президент страны Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как пояснил вице-спикер парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, решение было обусловлено утечкой конфиденциальных данных.

Напряженность на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Иран и Израиль начали обмениваться ракетными ударами. 22 июня в конфликт вмешались США, повредив три крупнейших ядерных комплекса страны. Американские власти утверждали, что для окончания противостояния Ирану необходимо подписать ядерную сделку с США и отказаться от обогащения урана. 24 июня Иран и Израиль достигли прекращения огня и перемирия.

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