WP: Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ

14 июля Трамп анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат страны Европы. Он пояснил, что речь идет об «очень крупном» соглашении и военной технике на миллиарды долларов. Ожидается, что сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) поступят в Германию и оттуда будут отправлены в Киев. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.