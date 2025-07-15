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WP: Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS (дальность до 300 км) для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщается в материале колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

Отмечается, что представители Пентагона в течение нескольких месяцев настаивали на нанесении более масштабных ударов по российской территории с использованием этих дальнобойных ракет. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил, что вероятнее всего имеется в виду разрешение на использование 18 ракет ATACMS , которые сейчас находятся на Украине.

«Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости», – уточнил автор.

14 июля Трамп анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат страны Европы. Он пояснил, что речь идет об «очень крупном» соглашении и военной технике на миллиарды долларов. Ожидается, что сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) поступят в Германию и оттуда будут отправлены в Киев. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Президент США также объявил, что страна применит вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров России в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что США не придется этого делать.

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