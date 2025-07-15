Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о множественном гражданстве, который упрощает получение украинского паспорта гражданами других государств и предусматривает возможность лишать гражданства тех, кто постоянно находится на территории РФ.
«Подписал закон о множественном гражданстве. Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство», – написал Зеленский в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что новая норма «позволит создать более прочную юридическую основу для единства всего нашего большого народа» и предоставить гражданство тем, кто «связал свою судьбу с Украиной».
В августе 2024 г. Верховная рада Украины одобрила законопроект о возможности иностранным наемникам и членам их семей получить гражданство страны.