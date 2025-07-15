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Кабмин Украины назначил новым омбудсменом по языку Елену Ивановскую

Ведомости

Тараса Кремня на посту уполномоченного по защите государственного языка Украины заменит доктор философских наук Елена Ивановская. Такое решение принял украинский кабмин, передает интернет-издание «Страна». 

2 июня представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил об отставке Кремня в связи с окончанием срока его полномочий.

Он занимал пост омбудсмена с 8 июля 2020 г. В ноябре того же года он потребовал от генерального прокурора Украины отменить в судебном порядке решения местных органов власти о функционировании «региональных языков» в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

В 2019 г. на Украине начал действовать закон «О функционировании украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Чтобы получить гражданство Украины, необходимо будет подтвердить знание украинского языка.

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