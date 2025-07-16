Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Магнитогорск Челябинской области с рабочим визитом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он посетит Магнитогорский металлургический комбинат и новый парк «Притяжение».
На брифинге представитель Кремля отметил, что при посещении комбината президент проведет беседу с работниками комбината. «Там цех коксования открывается, точнее, он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия», – рассказал Песков о планах Путина.
Кроме того, в Магнитогорске у него запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
15 июля 2024 г. Путин в формате видеосвязи принимал участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности. В том числе в Челябинской области на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было запущено производство сухого коксующегося угля. Тогда было известно, что коксовая батарея состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Общая мощность установки позволяет ежегодно выпускать по 2,5 млн т сухого коксующегося угля. Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи позволит сокращать валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 300 т ежегодно.