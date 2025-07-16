Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на ММК

Ведомости

В ходе посещения Магнитогорского металлургического комбината (ММК) президент Владимир Путин ознакомился с работой комплекса коксовой батареи, запущенного в 2024 г. Об этом сообщает Кремль.

Особенностью данной батареи является безотходное производство. Возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии. Всего коксовая батарея способна дать до 2,5 млн т продукции в год, что покрывает половину потребностей ММК.

Модернизация оборудования позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на более чем 11 000 т в год и обеспечить безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса, говорится в сообщении.

В ходе посещения ММК глава государства также ознакомился с цехом машиностроительной продукции. Отмечается, что там было создано производство, которое позволит, начиная со следующего года, обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. Цех сможет изготавливать более 10 000 т продукции в год.

ММК является одним из крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Путин прибыл в город Магнитогорск Челябинской области с рабочим визитом 16 июля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо посещения ММК в планах президента посетить парк «Притяжение». Кроме того, в Магнитогорске у него запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных