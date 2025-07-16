Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на ММК

В ходе посещения ММК глава государства также ознакомился с цехом машиностроительной продукции. Отмечается, что там было создано производство, которое позволит, начиная со следующего года, обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. Цех сможет изготавливать более 10 000 т продукции в год.