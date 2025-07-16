Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на ММК
Особенностью данной батареи является безотходное производство. Возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии. Всего коксовая батарея способна дать до 2,5 млн т продукции в год, что покрывает половину потребностей ММК.
Модернизация оборудования позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на более чем 11 000 т в год и обеспечить безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса, говорится в сообщении.
В ходе посещения ММК глава государства также ознакомился с цехом машиностроительной продукции. Отмечается, что там было создано производство, которое позволит, начиная со следующего года, обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. Цех сможет изготавливать более 10 000 т продукции в год.
ММК является одним из крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Путин прибыл в город Магнитогорск Челябинской области с рабочим визитом 16 июля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо посещения ММК в планах президента посетить парк «Притяжение». Кроме того, в Магнитогорске у него запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.