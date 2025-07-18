В Кремле назвали новый пакет санкций ЕС незаконным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге назвал новые санкции ЕС незаконными, отметив, что Россия уже научилась жить под ограничениями. При этом в Кремле предупредили: ограничительные меры бьют и по их инициаторам.
«Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них. Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет», – говорит Песков.
18 июля ЕС ввел 18-й пакет санкций, направленных против ключевых энергетических активов России – газопроводов «Северный поток» и экспорта нефти.