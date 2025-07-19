СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова

В марте СБУ объявила в розыск российского певца Григория Лепса в связи с поддержкой артистом спецоперации на Украине. В спецслужбе обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк. Летом в розыск на Украине был объявлен кинорежиссер Никита Михалков.