СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», российского телеведущего Бориса Корчевникова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные украинских органов власти.
Корчевникова обвиняют на Украине в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» республики, а также в «незаконном пересечении государственной границы Украины». Ведущий разыскивается с 20 января, в республике ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.
В марте СБУ сообщила о предъявлении заочного обвинения Корчевникову по двум статьям уголовного кодекса республики. Сообщалось, что в своих эфирах он неоднократно оправдывал проведение спецоперации. По данным службы, телеведущий также посещал новые регионы, выступал в поддержку президента РФ Владимира Путина.
В марте СБУ объявила в розыск российского певца Григория Лепса в связи с поддержкой артистом спецоперации на Украине. В спецслужбе обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк. Летом в розыск на Украине был объявлен кинорежиссер Никита Михалков.