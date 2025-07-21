Кличко: в Киеве после взрывов горят склады
На территории складских помещений в Соломенском районе Киева в результате взрыва произошел пожар. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По информации Кличко, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Украинская интернет-газета «Страна» писала, что после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву в столице зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры в районе метро «Лукьяновская». Кроме того, газета сообщала о масштабном пожаре в Киеве и крупном задымлении.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.