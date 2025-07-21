Немецкая Rheinmetall стала главным выгодополучателем от украинского конфликта

В октябре 2024 г. генеральный директор компании Армин Паппергер объявил, что на Украине заработал первый в стране оборонный завод Rheinmetall, который якобы делает БМП Lynx и обслуживает немецкие танки. Кроме того, планируется строительство еще трех предприятий, где будут делать боеприпасы для танков и системы ПВО. Пороховое производство запустят в 2026 г. МИД России назвал предприятия законной мишенью.