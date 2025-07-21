Немецкая Rheinmetall стала главным выгодополучателем от украинского конфликта
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall является главным европейским бенефициаром конфликта на Украине: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза, подсчитали «Ведомости».
Концерн поставляет Киеву самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы. От BAE Systems или его дочерних производств Украине осуществлялись поставки танков, САУ, гаубиц, автопушек, бронемашин, ПЗРК, ПТРК, пулеметов и ракет Storm Shadow, Thales продавала БПЛА Spy Arrow, ЗРК, ПТРК, ПЗРК, БТР, радары и управляемые ракеты, Kongsberg Gruppen – ЗРК NASAMS, гранатометы, винтовки, Saab – ракеты большой дальности, управляемые авиабомбы, ПТРК, гранатометы, радары, а Leonardo – гаубицы, БМП, ЗРК и ПЗРК.
В октябре 2024 г. генеральный директор компании Армин Паппергер объявил, что на Украине заработал первый в стране оборонный завод Rheinmetall, который якобы делает БМП Lynx и обслуживает немецкие танки. Кроме того, планируется строительство еще трех предприятий, где будут делать боеприпасы для танков и системы ПВО. Пороховое производство запустят в 2026 г. МИД России назвал предприятия законной мишенью.
Совместное предприятие «Укроборонпром» планирует создать с Thales для выпуска систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Kongsberg заключила с Украиной контракты на производство крупносерийных зенитных ракет и беспилотных надводных кораблей. Подобные планы высказывали также BAE Systems, Saab и др.
29 октября 2024 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что военный завод Rheinmetall на Украине является целью для Вооруженных сил РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране.