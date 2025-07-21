Путин: минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину
Президент РФ Владимир Путин назвал 2,1 минимальным коэффициентом рождаемости на одну женщину. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает Кремль.
Бречалов рассказал Путину, что сейчас задача по повышению рождаемости является вызовом для Удмуртии, коэффициент в регионе составляет 1,39.
«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 г. этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – ответил президент.
В ходе встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината 16 июля Путин отметил, что существующие меры поддержки семей с детьми недостаточны для решения демографических проблем. Президент обратил внимание на позднее материнство. Первого ребенка российские женщины сейчас рожают в 28–29 лет, что сокращает возможности для рождения последующих детей. При этом в детях, по мнению главы государства, самое большое счастье и смысл жизни людей.