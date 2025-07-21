Налоговая реформа Трампа может увеличить дефицит бюджета США на $3,4 трлн
Принятый в июле новый закон о налогах и расходах, инициированный президентом Дональдом Трампом, приведет к увеличению дефицита федерального бюджета США на $3,4 трлн в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в докладе бюджетного управления конгресса США.
По оценке управления, до 2034 г. федеральные доходы сократятся на $4,5 трлн, а расходы – на $1,1 трлн, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет.
Согласно бюджетному управлению, изменения затронут в первую очередь жителей Нью-Йорка младше 65 лет и поставщиков медицинских услуг, для которых будут введены новые налоговые ограничения. По предварительным расчетам, в результате к 2034 г. около 10 млн американцев могут остаться без медицинской страховки.
3 июля по результатам итогового голосования палата представителей одобрила финальную версию «большого прекрасного законопроекта» Трампа.
Основная часть документа – продление налоговой реформы 2017 г., которая предусматривала, в частности, снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор. При этом теперь налоговый закон 2017 г. примет бессрочный характер. По данным центра Tax Foundation, это предотвратит повышение налогов для 62% налогоплательщиков.
11 июня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у американского правительства могут закончиться средства для обслуживания государственного долга во второй половине лета. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, поскольку ситуация остается динамичной и зависит от множества переменных.