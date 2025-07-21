Налоговая реформа Трампа может увеличить дефицит бюджета США на $3,4 трлн

По оценке управления, до 2034 г. федеральные доходы сократятся на $4,5 трлн, а расходы – на $1,1 трлн, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет.



Согласно бюджетному управлению, изменения затронут в первую очередь жителей Нью-Йорка младше 65 лет и поставщиков медицинских услуг, для которых будут введены новые налоговые ограничения. По предварительным расчетам, в результате к 2034 г. около 10 млн американцев могут остаться без медицинской страховки.