Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
Делегация РФ прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной об урегулировании конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости».
Встреча представителей Москвы и Киева пройдет во дворце Чираган в центре Стамбула в 19:00 мск.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация также уже прибыла в Турцию для участия в переговорах с Россией. По его словам, представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре. С кем именно, Гончаренко не рассказал. После этого переговорщики отправятся в Стамбул.
23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.
В состав делегации России включены помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в ее состав войдут 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.
В ходе брифинга Песков также говорил, что о возможных результатах третьего раунда российско-украинских переговоров еще рано говорить. По его оценкам, грядущая встреча обещает быть непростой. В том числе – из-за разницы в меморандумах о прекращении огня.