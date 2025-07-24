Путин в Северодвинске провел встречу с главой ВТБ и гендиректором ОСК
Во время встречи Костин сообщил, что в этом году ОСК намерена сдать более 50 военных и гражданских судов, что является наивысшим показателем за все 18 лет существования компании. Он также отметил важность завершения ремонта крейсера «Нахимов», который, по его словам, может быть передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ближайшее время.
«Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК», – ответил глава государства.
В ходе поездки в Северодвинск Путин также принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», который будет включен в состав Военно-морского флота. В ходе мероприятия Путин сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности.
Президент особо отметил, что только на предприятии «Севмаш» до 2030 г. планируется сдать в эксплуатацию шесть новых атомных подводных лодок. Путин отметил, что программа модернизации Военно-морского флота России будет выполнена полностью и без сокращений.
Кроме того, в Северодвинске Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Губернатор региона доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Они также обсудили вопросы поддержки участников спецоперации. В частности, Цыбульский информировал Путина о запущенной в регионе первой в России цифровой платформе сопровождения ветеранов спецоперации.