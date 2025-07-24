Путин в Северодвинске провел встречу с главой ВТБ и гендиректором ОСК

Во время встречи Костин сообщил, что в этом году ОСК намерена сдать более 50 военных и гражданских судов, что является наивысшим показателем за все 18 лет существования компании. Он также отметил важность завершения ремонта крейсера «Нахимов», который, по его словам, может быть передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ближайшее время.