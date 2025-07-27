Трамп похвалил фон дер Ляйен за «потрясающую работу»

Фон дер Ляйен в ответ заявила, что Трамп известен как «жесткий переговорщик» и «специалист по заключению сделок». Она заявила, что если Вашингтон и Брюссель достигнут соглашения по торговым пошлинам, то это будет «самая крупная сделка, которую каждый из нас когда-либо заключал».