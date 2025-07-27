Трамп похвалил фон дер Ляйен за «потрясающую работу»
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проделала «потрясающую работу». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЕК в Шотландии.
«Она [фон дер Ляйен] проделала потрясающую работу и уважаема нами», – сказал президент в начале встречи.
Фон дер Ляйен в ответ заявила, что Трамп известен как «жесткий переговорщик» и «специалист по заключению сделок». Она заявила, что если Вашингтон и Брюссель достигнут соглашения по торговым пошлинам, то это будет «самая крупная сделка, которую каждый из нас когда-либо заключал».
В мае президент США назвал главу ЕК «фантастической» и заявил, что рассчитывает на встречу с ней.
27 июля Трамп и Фон дер Ляйен обсуждают торговую сделку между США и ЕС. 23 июля стало известно, что стороны приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из ЕС.
Трамп, уезжая в Шотландию, заявлял, что шансы на сделку составляют «50 на 50, может, даже меньше». The Guardian отмечал, что подобные высказывания часто являются элементом его привычной тактики перед принятием важных решений.