Bloomberg: США перевозили ядерное оружие в Британию с включенным транспондером
Вашингтон мог разместить ядерное оружие на территории Великобритании впервые с 2008 г., перевозка осуществлялась с включенным транспондером. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков и данные из открытых источников.
16 июля американский военный самолет вылетел с включенным транспондером со склада ядерного оружия США на авиабазе Киртланд в Альбукерке (штат Нью-Мексико), приземлившись на авиабазе Лейкенхит в Британии. Таким образом, воздушное судно транслировало свое местоположение онлайн.
Как предполагает Bloomberg, такая открытая перевозка ядерного оружия может быть «сигналом» президенту РФ Владимиру Путину о сохранении США приверженности европейской безопасности.
Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберке указал, что полет Boeing C-17 осуществлялся Главными ядерными транспортными силами ВВС США. Агентство отмечает, что власти США и Великобритании придерживаются политики не комментировать статус или местонахождение своего ядерного оружия.
О том, что США разместили ядерное оружие на территории Великобритании, писал UK Defence Journal 21 июля. Указывалось, что на авиабазу Лейкенхит в Саффолке были доставлены несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12.
22 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение американских ядерных бомб в Великобритании делает невозможным проведение саммита стран «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания).