Ведомости&

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе
С 1 августа банки будут открывать счета подросткам исключительно с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться посредством заявления оператору связи. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в последний месяц лета, в своем Telegram-канале.
С 3 августа устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных памяти погибших при защите Отечества и его интересов. Данные нормы распространяются на памятные места, находящиеся как в России, так и за ее пределами. За подобные преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Тогда же продлевается срок действия результатов ЕГЭ для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Кроме того, такие военнослужащие освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов (закон вступил в силу 23 июля).
3 августа также начнет действовать закон, устанавливающий уголовную ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере. Это касается также изготовления для сбыта и сбыта поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции.