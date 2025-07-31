Ведомости&

С 3 августа устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных памяти погибших при защите Отечества и его интересов. Данные нормы распространяются на памятные места, находящиеся как в России, так и за ее пределами. За подобные преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.