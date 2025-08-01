Общественное вещание в США под угрозой из-за Дональда Трампа
Корпорация общественного вещания (CPB) США планирует прекратить работу в январе 2026 г. Подавляющее большинство сотрудников будет уволено к 30 сентября 2025 г. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
«Несмотря на чрезвычайные усилия миллионов американцев, которые звонили, писали и обращались с петициями в конгресс, чтобы сохранить федеральное финансирование CPB, сейчас мы сталкиваемся с тяжелой реальностью завершения нашей деятельности», - заявила гендиректор CPB Патриция Гаррисон.
Это заявление было сделано через некоторое время после того, как 17 июля конгресс окончательно утвердил сокращение расходов на $9,4 млрд (по итогам работы Комиссии правительственной эффективности (DOGE)), из которых $1,1 млрд направлялись на нужды общественного вещания.
Именно через CPB финансировалась деятельность в том числе общественной службы новостей NPR и службы телевещания PBS.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял PBS и NPR в производстве «предвзятого и ангажированного контента».
CPB была создана конгрессом в 1967 г.