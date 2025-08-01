Общественное вещание в США под угрозой из-за Дональда Трампа

Это заявление было сделано через некоторое время после того, как 17 июля конгресс окончательно утвердил сокращение расходов на $9,4 млрд (по итогам работы Комиссии правительственной эффективности (DOGE)), из которых $1,1 млрд направлялись на нужды общественного вещания.