Суд приговорил экс-президента Колумбии Альваро Урибе к 12 годам домашнего ареста

Урибе также приговорили к штрафу и запрету на занятие государственных должностей. Суд признал его виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного процесса и в совершении процессуального мошенничества. Вместе с тем экс-лидера Колумбии оправдали по двум другим эпизодам, связанным с делом бывшего прокурора Хильды Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры.