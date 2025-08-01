Суд приговорил экс-президента Колумбии Альваро Урибе к 12 годам домашнего ареста
Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве и приговорил его к 12 годам тюремного заключения, которое он будет отбывать в форме домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте радиостанции Caracol.
Урибе также приговорили к штрафу и запрету на занятие государственных должностей. Суд признал его виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного процесса и в совершении процессуального мошенничества. Вместе с тем экс-лидера Колумбии оправдали по двум другим эпизодам, связанным с делом бывшего прокурора Хильды Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры.
Урибе будет находиться под надзором пенитенциарной системы по месту жительства в Рионегро, департамент Антиокия. Для исполнения приговора ему необходимо предоставить денежную гарантию в размере четырех минимальных зарплат и подписать обязательство о соблюдении условий заключения.
В 2012 г. Урибе подал заявление на сенатора Ивана Сепеду, обвинив его в подделке показаний против себя. Суд начал расследование в отношении самого бывшего президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды.
Урибе занимал пост президента Колумбии в 2002-2010 гг. Он стал первым осужденным бывшим главой страны.