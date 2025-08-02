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Главная / Политика /

Трамп заявил о готовности США к ядерным угрозам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что США полностью готовы к ядерным угрозам.

«Вам просто нужно прочитать, что он [Медведев] сказал. Он говорил о ядерном оружии. Когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — сказал Трамп журналистам.

31 июля Трамп назвал Медведева «провальным экс-президентом», заявив, что тот «думает, будто все еще у власти». Он также раскритиковал экономику России и Индии и посоветовал Медведеву «следить за словами».

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Политика / Международные отношения

В ответ Медведев назвал реакцию Трампа нервной, обвинил его в агрессии и напомнил о системе «Периметр», намекнув на ядерный потенциал.

30 июля Трамп заявил о введении 25%-ых тарифов на импорт из Индии из-за высоких индийских пошлин и закупок российской нефти на фоне конфликта на Украине.

28 июля Медведев предупредил, что ультиматумы Трампа могут привести не к миру, а к прямому столкновению с США.

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