Трамп заявил о готовности США к ядерным угрозам
Президент США Дональд Трамп, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что США полностью готовы к ядерным угрозам.
«Вам просто нужно прочитать, что он [Медведев] сказал. Он говорил о ядерном оружии. Когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — сказал Трамп журналистам.
31 июля Трамп назвал Медведева «провальным экс-президентом», заявив, что тот «думает, будто все еще у власти». Он также раскритиковал экономику России и Индии и посоветовал Медведеву «следить за словами».
В ответ Медведев назвал реакцию Трампа нервной, обвинил его в агрессии и напомнил о системе «Периметр», намекнув на ядерный потенциал.
30 июля Трамп заявил о введении 25%-ых тарифов на импорт из Индии из-за высоких индийских пошлин и закупок российской нефти на фоне конфликта на Украине.
28 июля Медведев предупредил, что ультиматумы Трампа могут привести не к миру, а к прямому столкновению с США.