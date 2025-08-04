AP: Китай отверг требования США прекратить закупки российской нефти
Китай отказался подчиниться призывам Вашингтона прекратить импорт российской нефти, сообщило агентство Associated Press.
В МИД КНР заявили, что страна будет продолжать обеспечивать свои энергетические потребности, исходя из национальных интересов.
«Принуждение и давление ни к чему не приведут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», – подчеркнули в министерстве.
Как отмечает AP, Пекин и Вашингтон демонстрируют оптимизм и стремление сохранить стабильность торговых отношений. После периода жестких ограничений и высоких тарифов страны ищут компромисс.
Еще 30 июля министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников о высоких пошлинах из-за дальнейших закупок российской нефти. Он также выразил обеспокоенность поставками китайских товаров в Россию, отметив, что такие действия подрывают усилия по укреплению экономических связей Китая с Европой.