AP: Китай отверг требования США прекратить закупки российской нефти

Еще 30 июля министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников о высоких пошлинах из-за дальнейших закупок российской нефти. Он также выразил обеспокоенность поставками китайских товаров в Россию, отметив, что такие действия подрывают усилия по укреплению экономических связей Китая с Европой.