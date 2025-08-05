Песков: у России больше нет никаких ограничений на ракеты

Как заявили в МИД, в течение нескольких лет после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г. – по инициативе президента Дональда Трампа – Москва сохраняла сдержанность. Россия не стала отвечать симметрично, а добровольно взяла на себя обязательство не размещать РСМД наземного базирования, пока в определенных регионах не появятся подобные американские вооружения.