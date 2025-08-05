Песков: у России больше нет никаких ограничений на ракеты
Россия считает себя вправе предпринимать при необходимости меры в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«У России больше нет никаких ограничений на этот счет, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной», – пояснил представитель Кремля.
4 августа Министерство иностранных дел РФ официально объявило об отказе от одностороннего моратория на размещение таких ракет. В ведомстве отметили, что условия для его сохранения исчезли.
Как заявили в МИД, в течение нескольких лет после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г. – по инициативе президента Дональда Трампа – Москва сохраняла сдержанность. Россия не стала отвечать симметрично, а добровольно взяла на себя обязательство не размещать РСМД наземного базирования, пока в определенных регионах не появятся подобные американские вооружения.
Однако, как подчеркивает МИД, эти усилия не встретили взаимности: западные страны начали размещать свое вооружение, а российские инициативы остались без ответа.
В министерстве подчеркнули, что дальнейшие шаги России в отношении «конкретных параметров мер реагирования» будут определяться руководством страны на основе анализов ведомств и общей динамики развития ситуации в сфере стратегической стабильности.