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Главная / Политика /

Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул в Молдавии

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости», – заявила Москалькова.

Она добавила, что видит в этом «попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма». Уполномоченный по правам человека отметила черствость при вынесении приговора в отношении матери двоих детей, которые, по ее словам, «стали безвинными жертвами безосновательного наказания».

5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала приговор в отношении себя политической расправой. «Это не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – сказала Гуцул. По ее мнению, цель этого дела – запугать оппозицию и жителей автономии, которые «осмеливаются голосовать не так, как хочет партия власти».

В тот же день в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвали приговор Гуцул внутренним вопросом судебной системы Молдавии. 

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