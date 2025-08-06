Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул в Молдавии

5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала приговор в отношении себя политической расправой. «Это не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – сказала Гуцул. По ее мнению, цель этого дела – запугать оппозицию и жителей автономии, которые «осмеливаются голосовать не так, как хочет партия власти».