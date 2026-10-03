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Пентагон изучает перспективы использования военных систем у Луны

Анна Виноградова

Пентагон изучает перспективы использования окололунных, космических, подземных и подводных систем для нужд американских военных и оценивает возможные расходы на них. Об этом заявил глава военного ведомства США Пит Хегсет во время выступления в Академии ВВС в Колорадо.

По его словам, Пентагон рассматривает потребности вооруженных сил на горизонте пяти, 10, 15 и 20 лет. Военное ведомство должно определить, какие системы понадобятся армии в будущем и как подготовить текущий бюджет к возможным способам ведения боевых действий, заявил Хегсет.

14 сентября министр ВВС США Трой Мейнк заявил о наличии у Вашингтона орбитального оружия, предназначенного для контроля космического пространства и защиты американских вооруженных сил. Какими именно системами располагают США, он не уточнил.

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что космос должен быть свободен от любого оружия. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала принять меры для предотвращения гонки вооружений в космосе, комментируя заявление Мейнка.

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