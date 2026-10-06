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Аэропорт «Абха» в Саудовской Аравии приостановил работу

Анна Виноградова
Philip Myrtorp / Unsplash
Philip Myrtorp / Unsplash

Международный аэропорт «Абха» в Саудовской Аравии приостановил работу ориентировочно на три часа. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

6 октября представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии, в том числе по аэропорту «Абха». По его словам, атаки также были направлены на международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рабиге и военные объекты.

4 октября хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. По словам Сари, для атак применялись баллистические ракеты и беспилотники, а на объектах возникли крупные пожары.

13 июля хуситы уже заявляли об ударе по аэропорту «Абха». Тогда движение сообщило о применении ракеты и беспилотников и призвало авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

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