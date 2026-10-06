Аэропорт «Абха» в Саудовской Аравии приостановил работу

6 октября представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии, в том числе по аэропорту «Абха». По его словам, атаки также были направлены на международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рабиге и военные объекты.