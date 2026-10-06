В Чехии сформировали полк поддержки сил быстрого развертывания

Часть этих технологий уже предусмотрена инициативой по сдерживанию на восточном фланге. В августе Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. Искусственный интеллект предполагается использовать в том числе для пилотирования и поиска целей, при этом окончательное решение об ударе должен принимать оператор.