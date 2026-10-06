В Чехии сформировали полк поддержки сил быстрого развертывания
В составе вооруженных сил Чехии сформирован полк поддержки сил быстрого развертывания. Об этом сообщило агентство ČTK.
Новое подразделение создано на базе батальона, дислоцированного в городе Раковник на западе страны. Численность его личного состава планируется увеличить с 500 до 1200 военнослужащих.
Полк будет обеспечивать краткосрочное размещение и питание военнослужащих, техническую и медицинскую поддержку, заправку техники и выполнение других оперативных задач при переброске значительного количества войск и вооружений. По данным ČTK, это единственное подразделение такого типа в чешской армии.
Формирование полка связано с общим оборонным планированием НАТО. Подразделение в Раковнике становится одним из ключевых логистических центров чешских вооруженных сил и, в частности, участвует в подготовке и проведении международных военных учений.
5 октября Bloomberg писал, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. Документ планируется представить в Польше 12 октября. По данным Bloomberg, он должен определить порядок действий НАТО при якобы возможном вторжении на территорию альянса. Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями. На первом этапе планируется задействовать сухопутные силы восточного фланга, недорогие беспилотники, системы с небольшим числом операторов и средства наведения с использованием искусственного интеллекта.
Часть этих технологий уже предусмотрена инициативой по сдерживанию на восточном фланге. В августе Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. Искусственный интеллект предполагается использовать в том числе для пилотирования и поиска целей, при этом окончательное решение об ударе должен принимать оператор.