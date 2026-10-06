The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке
США могут никогда не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке, пишет издание The Intercept со ссылкой на источники среди должностных лиц американской администрации.
По данным издания, удары Ирана по американским объектам в регионе нанесли настолько серьезный ущерб некоторым ключевым базам, что военные операции США были существенно нарушены. Один из американских чиновников заявил, что «конфигурация американских баз в регионе может уже никогда не восстановиться».
The Intercept пишет, что Иран атаковал более 15 американских баз на Ближнем Востоке. В результате ударов были повреждены или уничтожены сотни зданий и сооружений на объектах США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.
Особенно серьезный ущерб был нанесен объектам ВМС США в Манаме в Бахрейне, где расположен один из ключевых американских логистических узлов в регионе. Восстановление штаба Пятого флота, казарм и коммуникационной инфраструктуры может стоить более $400 млн, при этом один из источников издания допустил, что эта оценка может быть заниженной.
Из-за повреждения базы Пятого флота и угрозы для других портов ВМС США приходится обеспечивать корабельную группировку из удаленных пунктов, в том числе с базы Диего-Гарсия. Это увеличило логистические циклы снабжения до 14–18 дней, отмечается в материале.
По официальным данным, с начала конфликта погибли 19 американских военнослужащих, еще около 900 получили ранения. The Intercept утверждает, что реальные потери могут быть выше.
6 октября Bloomberg сообщил, что Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.
1 октября Трамп заявил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран при этом заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.