The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке

Особенно серьезный ущерб был нанесен объектам ВМС США в Манаме в Бахрейне, где расположен один из ключевых американских логистических узлов в регионе. Восстановление штаба Пятого флота, казарм и коммуникационной инфраструктуры может стоить более $400 млн, при этом один из источников издания допустил, что эта оценка может быть заниженной.