Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением
Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты старшеклассников во Франции медленным вторжением. Соответствующий комментарий он написал в соцсети, отвечая на публикацию президента США Дональда Трампа.
«Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение», – заявил Маск. Он также назвал тех, кто поддерживает происходящее, предателями и написал, что они «заслуживают участи всех предателей». При этом бизнесмен не уточнил, кого именно считает вторгающейся стороной.
6 октября Трамп заявил, что массовая миграция во Франции вышла из-под контроля, а ислам, по его мнению, стремится «захватить» страну. Американский президент утверждал, что происходящее связано не с проблемами в школах, а с миграцией.
Акции старшеклассников начались во Франции в конце сентября. Их участники требуют решить проблемы с нехваткой преподавателей и медицинского персонала, перегруженным расписанием и переполненностью классов. 30 сентября полиция задержала 625 участников протестов, а к 5 октября число пострадавших школьников достигло 190.
6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание в связи с протестами. В нем должны были принять участие премьер-министр Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.