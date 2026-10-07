Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением

«Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение», – заявил Маск. Он также назвал тех, кто поддерживает происходящее, предателями и написал, что они «заслуживают участи всех предателей». При этом бизнесмен не уточнил, кого именно считает вторгающейся стороной.